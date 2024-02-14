Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина та Франція оголосили про створення «коаліції ППО» для України

Німеччина та Франція оголосили про створення «коаліції ППО» для України

 

Міністри оборони Німеччини та Франції Борис Пісторіус і Себастьєн Лекорню 14 лютого підписали угоду про створення "коаліції спроможностей" для розбудови протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Коментуючи створення нової коаліції, французький міністр оборони Себастьєн Лекорню зазначив, що посилення потенціалу ППО України "має важливе значення для майбутнього конфлікту та захисту цивільного населення".

Підписання угоди про створення "коаліції ППО" відбулось на полях зустрічі очільників оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі. Вона має на меті забезпечити дієву підтримку України в галузі наземної ППО в довгостроковій перспективі.

Як пояснив Пісторіус під час спілкування із журналістами, після екстреної допомоги увага союзників зосереджена на "довгострокових можливостях", а ППО є базовою передумовою успіху Збройних Сил України у боротьбі з російським агресором.

Він також анонсував, що Німеччина очолить "коаліцію бойових броньованих машин" спільно з Польщею та хоче приєднатись до коаліцій із артилерії, морської безпеки, розмінування та безпілотників.

Нагадаємо, про створення коаліції розвитку української протиповітряної оборони оголошував президент Володимир Зеленський після 17-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Раніше стало відомо, що держави-учасниці коаліції з розбудови ІТ-спроможностей України 12 лютого завершили підписання угоди про співпрацю.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1264
  0,2313
 0,61
EUR
 1
 41,1212
  0,3120
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9804  0,17 0,44 38,5121  0,15 0,40
EUR 40,8525  0,06 0,14 41,6275  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0900  0,23 0,61 38,1100  0,21 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес