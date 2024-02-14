Фінансові новини
- |
- 14.02.24
- |
- 21:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В три-чотири рази більше. Німеччина пообіцяла збільшити постачання снарядів Україні
21:16 14.02.2024 |
Німеччина продовжує вкладати кошти у виробництво боєприпасів, тому Україна 2024 року зможе отримати щонайменше втричі більше снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.
За його словами, країна заклала 3,5 млрд євро на виробництво боєприпасів.
Він також уточнив, що 2024 року Німеччина поставить Україні артилерійських снарядів у три-чотири рази більше, ніж 2023 року.
Міністр зазначив зростаючу динаміку в питанні боєприпасів, що позитивно позначається як на самій Україні, так і на Німеччині.
Збільшення виробництва боєприпасів
Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала, що Європа наростила втричі виробництво снарядів для України. Але досягти мети в один мільйон так і не вдалося.
Також міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявляв, що Польща розглядає можливість виробництва більшої кількості боєприпасів для допомоги Україні.
А Норвегія анонсувала виділення понад 90 мільйонів доларів на збільшення виробництва боєприпасів і розвиток потенціалу оборонної промисловості країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко не візьме участі в Мюнхенській конференції з безпеки через відмову Стефанчука підписати розпорядження на його відрядження за кордон
ТОП-НОВИНИ
|Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ВДК «Цезарь Куніков» у Чорному морі
|Сирський заявив про перехід на новий етап війни проти РФ та його задачу
|Зеленський призначив колишнього заступника Залужного Євгена Мойсюка уповноваженим з питань гарантій безпеки
|Сенат США схвалив виділення 60 млрд доларів для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|«Рамштайн»: Чехія долучиться до коаліції з розмінування України
|В три-чотири рази більше. Німеччина пообіцяла збільшити постачання снарядів Україні
|Палату представників США не змусять схвалити законопроєкт про виділення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню - спікер
|Порошенко не візьме участі в Мюнхенській конференції з безпеки через відмову Стефанчука підписати розпорядження на його відрядження за кордон
|Канада виділить Україні $44 мільйони на обслуговування винищувачів F-16
|Глава Пентагону на «Раштайні-19»: Україна не здасться, не здамося і ми
Бізнес
|Porsche презентував оновлений седан Taycan
|Перший у світі відмовостійкий квантовий комп'ютер запустять для продажу у 2024-му, а за два роки — 10 000-кубітний
|Тайвань звинуватив Китай у крадіжці технологій виробництва мікросхем
|Техкомпанії скоротили 34 тисячі робочих місць із початку року через ставку на ШІ
|OpenAI розробляє ШІ, який зможе керувати пристроями для автоматизації завдань
|Google приєдналася до коаліції з верифікації АІ-контенту
|Інженери Apple впевнені, що Vision Pro може знадобитися 4 покоління, щоб досягти «ідеальної форми»