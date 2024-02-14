Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада виділить 44 млн доларів на оборону України

 

Канада виділить 60 млн канадських доларів (близько 44 млн доларів США) на оборону України.

Про це заявив міністр національної оборони Канади Білл Блер на засіданні "Рамштайн", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

Блер оголосив, що Канада внесе новий внесок у розмірі 60 млн доларів до Коаліції з нарощування потенціалу військово-повітряних сил UDCG.

"Цей внесок буде спрямований на підтримку створення стійкого потенціалу винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, кошти допоможуть забезпечити постачання життєво необхідних матеріалів та обладнання для F-16, таких як запасні частини, станції озброєння, авіоніка та боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що внесок доповнить оголошену раніше Канадою підтримку коаліції з підготовки F-16 для України.

У січні Блер оголосив, що Канада зробить свій внесок у зусилля з навчання, надавши цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал за контрактом із монреальською компанією Top Aces Inc. Ця підтримка оцінюється приблизно в 15 млн доларів і надаватиметься з лютого 2024 по 2025 рік.

Канада також забезпечує навчання англійської мови військовослужбовців ВПС України в мовній школі канадських сил.

Допомога Україні від Канади

Канада з початку повномасштабного вторгнення надала Україні військову та фінансову допомогу.

Так, 23 січня міністр оборони Канади анонсував новий пакет допомоги Україні. До нього увійшли 10 багатоцільових катерів від Zodiac Hurricane Technologies. Також у Канаді анонсували старт навчання українців на винищувачах F-16.

Крім того, 3 лютого стало відомо, що Канада розглядає можливість передачі Україні ракет класу "повітря-земля" CRV7 . Раніше канадський уряд планував їх утилізувати.

Крім того, у Міноборони Канади заявили, що Оттава бере участь у двох коаліціях, які підпорядковуватимуться Контактній групі з оборони України, а саме, у бронетанковій коаліції та коаліції ВПС.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Канада
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1264
  0,2313
 0,61
EUR
 1
 41,1212
  0,3120
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9804  0,17 0,44 38,5121  0,15 0,40
EUR 40,8525  0,06 0,14 41,6275  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0900  0,23 0,61 38,1100  0,21 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес