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Глава Пентагону на «Раштайні-19»: Україна не здасться, не здамося і ми
17:48 14.02.2024 |
Сполучені Штати Америки разом з іншими учасниками "Рамштайну" підтримують Україну й триматимуться доки, доки тримаються українці.
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони США.
"Почавши цю нечесну і неспровоковану війну, Путін думав, що Україна впаде, але він дуже помилявся. Україна вистояла це вторгнення з неймовірною сміливістю і феноменальним умінням", - сказав Остін.
За словами глави Пентагону, Кремль все ще ставить на те, що країни контактної групи втратять інтерес до України й підтримка партнерів буде слабшати.
"Але зараз я впевнений більше, ніж будь-коли, - я знаю, що і ви також - ця контактна група сповнена рішучості і непохитна. США залишаються з Україною, і будуть підтримувати Україну в боротьбі проти путінської імперіалістичної агресії", - сказав він.
Остін наголосив, що учасники коаліції, включно зі США, підтримують Україну, тому що це правильно, і, тому що це в базових інтересах безпеки самих Штатів.
"Україна не здасться, не здамося і ми", - підкреслив глава Пентагону.
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