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Сирський і Умєров поговорили з командувачем військ НАТО в Європі та озвучили пріоритети ЗСУ
22:58 13.02.2024 |
Міністр оборони Рустем Умєров разом із головкомом ЗСУ Олександром Сирським провели розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Умєрова у Facebook.
Також вдалося поговорити з командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.
"Чітка і предметна розмова. Обговорили наші військові плани на 2024 рік", - написав міністр.
Пріоритети для ЗСУ
Сирський у розмові озвучив пріоритети, серед них є:
* оптимізація структури ЗСУ;
* поліпшення якості підготовки наших військових;
* доукомплектування наявних бригад і створення нових;
* забезпечення регулярних потреб у зброї та техніці.
Також окремо обговорили постійне збільшення засобів РЕБ, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів.
"Ще одна важлива тема - забезпечення ротації бійців на фронті.
Попереду - багато роботи та рішень, необхідних для нашої перемоги", - написав Умєров.
Перестановки в ЗСУ
Минулого тижня президент Володимир Зеленський розпочав оновлення керівництва ЗСУ. Так, замість Валерія Залужного на посаду головкома був призначений Олександр Сирський. А Генштаб замість Сергія Шаптали очолив Анатолій Баргилевич.
Пізніше глава держави також призначив заступників нових головкома та начальника Генштабу, а також провів кадрові перестановки серед командувачів військ.
Сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров вирушили на фронт, щоб оглянути ситуацію.
Перестановки в ЗСУ поки що не торкнулися лише двох командувачів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
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