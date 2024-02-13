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АНАЛІТИКА

У Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО - посол США в НАТО Сміт

 

У рамках засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

Про це у вівторок під час онлайн-брифінгу журналістам повідомила посол США в НАТО Джуліанна Сміт (Julianne Smith).

"Ми збираємося зустрітися з Україною на Раді Україна-НАТО, щоб обговорити подальшу підтримку з боку союзників потреб безпеки України", - сказала вона.

Відзначивши нещодавнє рішення Європейського Союзу надати Україні EUR50 млрд фінансової допомоги, посол США в НАТО висловила впевненість, що Конгрес США, у свою чергу, схвалить рішення про виділення допомоги Києву.

Сміт нагадала, що наближається дворічна річниця початку повномасштабної війни, яку проти України веде Росія. "Важливо, щоб усі ми пам'ятали, що буде поставлено на карту, якщо Росія доб'ється успіху. Європейська і трансатлантична безпека буде поставлена під ризик. Єдина можлива відповідь - це продовження єдності НАТО, тривалі інвестиції в нашу безпеку і нашу стійкість і, що найважливіше, продовження допомоги нашим друзям в Україні, щоб продемонструвати супротивникам в усьому світі, що трансатлантичний альянс, трансатлантичне співтовариство і надалі залишатиметься наріжним каменем глобальної безпеки", - деталізувала Сміт.

Посол США зазначила, що після вторгнення Росії в Україну союзники здійснили цілу низку кроків щодо посилення стримування і оборони, щоб "підготуватися до використання Росією будь-якої гібридної тактики проти союзників із НАТО". "Ми перебуваємо в режимі реального часу, готуючись до всіх непередбачуваних обставин... Росія залишається нашим пріоритетом номер один", - констатувала вона.

Коментуючи нещодавню заяву колишнього президента США Дональда Трампа про те, що альянс не захищатиме тих союзників, які виділяють недостатнє фінансування на оборону, і що росіяни можуть робити з ними "все, що вони захочуть", Сміт висловила впевненість, що такі заяви "наражають наших солдатів на більшу небезпеку, тому робити такі заяви небезпечно і відверто безвідповідально".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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