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Посол США не очікує запрошення України у НАТО на саміті у Вашингтоні
17:24 13.02.2024 |
Посол США в НАТО Джуліанна Сміт (Julianne Smith) каже, що на саміті Альянсу у Вашингтоні союзники дадуть сигнал Україні, що роблять конкретні кроки, спрямовані на наближення Києва до членства, так само як і президенту Росії Володимиру Путіну про те, що вони "нікуди не подінуться", продовжуючи підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.
Про це вона сказала у вівторок під час брифінгу, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про те, якого результату може очікувати Україна від цього саміту й наскільки реалістично, що Київ буде запрошено до членства.
"Що стосується саміту цього літа, я не очікую, що на цьому етапі Альянс надішле запрошення. Я очікую, що союзники зможуть дати сигнал, що Альянс продовжує наближатися до України, і що ми робимо конкретні кроки, щоб бути мостом між тим, де ми є зараз, і повноправним членством. Ми дуже сподіваємося, що президент Зеленський зможе приєднатися до нас особисто. І я думаю, що він і далі чутиме про непохитну єдність і рішучість у підтримці союзниками його країни. І ми зможемо, найголовніше, дати сигнал президенту Путіну, що з погляду нашої підтримки України ми нікуди не подінемося, всі ми і далі підтримуватимемо їх так довго, скільки знадобиться", - сказала вона.
Сміт нагадала, що минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі союзники дуже чітко заявили, що майбутнє України - в НАТО. "Ми підтвердили те, що Альянс сказав 2008 року (на саміті в Бухаресті - ІФ-У), коли союзники зазначили, що Україна буде членом Альянсу. Після саміту у Вільнюсі ми дуже багато працювали, щоб продовжувати допомагати нашим друзям в Україні в необхідних реформах усередині їхньої власної країни, щоб просуватися вперед в інтеграції і до Європейського Союзу, і до НАТО. І ми продовжуємо концентруватися насамперед на підтримці їх у поточній боротьбі та забезпеченні їхньої перемоги на полі бою", - додала посол США в НАТО.
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