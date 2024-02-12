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АНАЛІТИКА

Пашинському та його бізнес-партнеру повідомлено про підозру в незаконному привласненні «палива Курченка»

16:49 12.02.2024 |

Політика

 

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і СБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів і завдання державі майже 1 млрд грн збитків, інформують у СБУ.

"Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Служба безпеки України за матеріалами Держаудитслужби оголосили підозру колишньому народному депутату, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією української спецслужби, їх підозрюють у незаконному привласненні та продажу 97 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які мали піти на потреби армії.

У повідомленні не називається ім'я колишнього народного депутата, йдеться про Сергія Пашинського.

"Завдяки фахівцям Державної аудиторської служби України встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, державному бюджету було завдано збитків майже на 1 млрд гривень", - зазначається в повідомленні.

Підозру було оголошено за статтями 191 і 255 Кримінального кодексу України.

У СБУ зазначають, що у 2014 році держава конфіскувала майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів у структур бізнесмена Сергія Курченка. Як встановило слідство, за допомогою політичного лобі колишнього народного депутата ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. На той час, як уточнюють у СБУ, це держпідприємство очолювали керівники, підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата.

"За вказівкою фігурантів справи посадовці цього держпідприємства сприяли продажу майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній, власником якої був бізнес-партнер ексдепутата", - інформують у спецслужбі.

За даними слідства, далі ці нафтопродукти реалізовувалися на заправках цієї групи компаній та інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми.

Також у повідомленні пояснюється, що для створення видимості передачі заарештованих нафтопродуктів на потреби Міністерства оборони держпідприємство здійснило відповідні поставки на комерційній основі, за які Міноборони розрахувалося в повному обсязі.

Водночас, як зазначають у СБУ, Міноборони отримало лише 1,6% із т.зв. нафтопродуктів Курченка. "Все решта - це були нафтопродукти, закуплені в тієї самої групи компаній, яка, у свою чергу, закуповувала їх у рф та білорусі. В цей же час фігуранти реалізували таку ж номенклатуру товару на свою групу компаній за ціною вдвічі дешевше, ніж на Збройні сили", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, колишній нардеп забезпечував "політичне прикриття цих оборудок, використовуючи свій вплив та адмінресурс щодо державних підприємств, судових і правоохоронних органів, які були дотичними до конфіскації цих нафтопродуктів".

У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави вищезазначених нафтопродуктів та грошових коштів, отриманих від їх реалізації. Однак, як встановило слідство, весь обсяг нафтопродуктів і всі отримані від їхньої реалізації кошти на той час уже привласнили учасники злочинної організації, а державний бюджет зазнав збитків розміром щонайменше 967 млн грн.

Досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше Пашинський повідомив про проведення обшуків у нього вдома співробітниками Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України. "Сьогодні вранці СБУ і НАБУ завітало з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі "палива Курченка", а насправді палива кремлівської "Роснефті", державі", - написав він у фейсбуці.

Пашинський також спростував інформацію про висунення йому підозри, про що написала низка анонімних телеграм-каналів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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