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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
NYT: Запасів снарядів ППО Україні вистачить до березня
10:47 12.02.2024 |
Українські військові впритул наблизилися до виснаження запасів снарядів для ППО, і якщо найближчим часом не буде поповнень у вигляді нових західних постачань, то їх вистачить тільки до березня, пише в суботу, 10 лютого, газета The New York Times (NYT) з посиланням на дані чиновників США.
Джерела видання серед військових аналітиків також зазначають, що за відсутності постачань уже за місяць Україна ледве зможе проводити локальні контратаки, а на початку літа може зіткнутися з великими труднощами під час відбиття російських атак. Без військової допомоги США, попереджають експерти, колапс на фронті можливий уже цього року.
Однак, зазначають співрозмовники NYT, Росії також буде складно швидко створити достатній потенціал для проведення великого наступу на сході України. На думку військових експертів, війська РФ просуватимуться вперед із великими втратами.
Шольц і Байден закликали Конгрес США швидше допомогти Україні
Президент США Джо Байден і канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) 9 лютого на зустрічі у Вашингтоні закликали американський Конгрес якнайшвидше виділити новий пакет військової допомоги Україні.
"Нездатність Конгресу США підтримати Україну рівносильна злочинній недбалості. Це обурливо", - заявив Байден. Повідомляється, що федеральний канцлер під час зустрічі з американськими сенаторами напередодні також закликав їх до швидкого вирішення цього питання. "Німеччина і США повинні зіграти важливу роль у підтримці миру в усьому світі", - сказав він.
8 лютого новий законопроєкт про надання військової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 млрд доларів пройшов перше процедурне голосування в Сенаті США. Однак, навіть якщо його ухвалять у підсумковому голосуванні, його повинні будуть також схвалити члени Палати представників, більшість місць у якій займають республіканці.
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