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Українців попередили про фейкові сайти Залужного
09:43 12.02.2024 |
В інтернеті шириться реклама сайтів, які нібито пов'язані з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
За даними центру, ресурси знаходяться на різних доменах і створені анонімами.
ЦПД наголошує, що ці сайти не пов'язані з Валерієм Залужним, а про їхню діяльність правоохоронні органи України вже поінформовані.
"Ймовірно, за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства і використовує для цього різні засоби. Зокрема, сайти ведуть на анонімні Telegram-боти, що збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти громадян України", - повідомили в центрі.
Центр застеріг українців від реєстрації на цих ресурсах і попросив довіряти лише верифікованим джерелам.
Дезінформаційні кампанії РФ
Російські пропагандисти постійно поширюють дезінформацію про війну в Україні, українську владу, військове командування тощо.
Нагадаємо, у грудні 2023 року Центр протидії дезінформації повідомив про те, що Росія готує дезінформаційну кампанію проти найвищого керівництва України.
У рамках кампанії росіяни хочуть публікувати серію матеріалів з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах.
А у червні у Франції викрили масштабну російську дезінформаційну кампанію з неправдивими новинами про війну в Україні, які виглядали так, ніби вони були опубліковані відомими французькими ЗМІ.
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