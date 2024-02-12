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АНАЛІТИКА

Зеленський призначив нових командувачів Десантно-штурмових військ, Об'єднаних сил ЗСУ та Сил тероборони.

08:10 12.02.2024 |

Політика

 

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Президент України Володимир Зеленський провів подальші перестановки у керівництві Збройних сил України (ЗСУ) . Зокрема, глава держави звільнив Сергія Наєва з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. На цей пост призначили Юрія Содоля. Раніше генерал Содоль очолював Морську піхоту України.

Крім того, Зеленський змінив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. Цю посаду обіймав Максим Миргородський. Новим командувачем став його колишній заступник Ігор Скибюк.

Також призначили нового командувача Сил територіальної оборони. Посаду отримав Ігор Плахута. Відповідні укази опубліковані на сайті Президента України в неділю, 11 лютого.

Як повідомлялося, 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а 9 лютого - Сергія Шапталу з посади начальника генштабу. Коментуючи кадрові зміни, президент зазначив, що "потрібен інший підхід, зокрема, до ротацій, інший підхід до управління фронтом, інший підхід до мобілізації та рекрутингу". Головнокомадувачем ЗСУ став Олександр Сирський. Генштаб очолив Анатолій Баргилевич.

Керівником Сухопутних військ в 11 лютого призначили Олександра Павлюка.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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