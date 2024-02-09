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До Києва приїхала двопартійна делегація з Конгресу США

До Києва приїхала двопартійна делегація з Конгресу США

 

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки, її очолює голова комітету з розвідки.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

Вдень 9 лютого посол опублікувала фото зустрічі делегації на київському вокзалі.

За її словами, делегацію очолює голова комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер, також у складі - члени цього ж комітету республіканець Френч Гілл, демократ Джейсон Крау, демократка Ебігейл Спанбергер та член комітету з фінансових послуг, республіканець Зак Нанн.

Нагадаємо, 8 лютого Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню. Проте шанси на його схвалення у Палаті представників поки залишаються невизначеними.

Ключові теги: США
 

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