Фінансові новини
- |
- 09.02.24
- |
- 18:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До Києва приїхала двопартійна делегація з Конгресу США
17:36 09.02.2024 |
До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки, її очолює голова комітету з розвідки.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".
Вдень 9 лютого посол опублікувала фото зустрічі делегації на київському вокзалі.
За її словами, делегацію очолює голова комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер, також у складі - члени цього ж комітету республіканець Френч Гілл, демократ Джейсон Крау, демократка Ебігейл Спанбергер та член комітету з фінансових послуг, республіканець Зак Нанн.
Нагадаємо, 8 лютого Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню. Проте шанси на його схвалення у Палаті представників поки залишаються невизначеними.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело
|Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ. Що про нього відомо
|Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню
|Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|До Києва приїхала двопартійна делегація з Конгресу США
|Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви
|Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на 190 мільйонів євро
|Кабмін призначив нового очільника Мінветеранів
|Кабмін схвалив методологію використання мов нацменшин у місцях їх проживання - Шмигаль
|Prozorro Market став обов'язковим інструментом для держзакупівель продуктів харчування
Бізнес
|Audi представила оновлений позашляховик Q7
|У США виступили проти заборони на використання штучного інтелекту на фінансових біржах
|Австралія забороняє дзвінки працівникам у неробочий час
|Ford презентував оновлений кросовер Kuga
|Пояс вірності за $3500: покупці незадоволені тим, що Apple Vision Pro не показує VR-порно
|Європарламент використовуватиме TikTok для виборчої кампанії в ЄС попри заборону
|Для скидання забутого пароля Vision Pro необхідно фізично передати гарнітуру Apple. При цьому втрачається весь контент