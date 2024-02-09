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Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви
16:56 09.02.2024 |
Литва продовжує свої зусилля з полегшення важкої боротьби України з жорстоким агресором. У п'ятницю, 9 лютого, в Україну прибув черговий пакет військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Литви.
Цього разу Збройні сили Литви привезли та передали українським військовим необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу.
"Ми забезпечуємо десятки тисяч українських солдатів спорядженням та одягом, які необхідні для холодної пори року у вуличних умовах. Кожен наш пакет підтримки - це додатковий крок до перемоги", - сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Допомога Україні від Литви
Литва є одним із найактивніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство нашої країни в Євросоюзі та НАТО.
У січні Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 мільйонів євро . Про це під час свого візиту до Києва заявив президент Гітанас Науседа.
Також прем'єр Литви Інгріда Шимоніте нещодавно закликала Євросоюз збільшити допомогу Україні для перемоги над Росією.
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