Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на 190 мільйонів євро

Фінляндія надсилає Україні більше оборонних матеріалів. За оцінками, новий пакет допомоги коштуватиме близько 190 млн євро.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії, передає Yle.

Це вже 22 вантаж оборонної допомоги, який Фінляндія відправляє в Україну.

У міністерстві стверджують, що допомога враховувала як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони Фінляндії, однак детальний зміст вантажу та деталі щодо його доставлення не повідомляють в цілях безпеки.

Цей пакет допомоги також включає продукцію, яка була закуплена у фінських виробників. Для її закупівлі виділили окреме фінансування у розмірі 30 млн євро.

"У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати і для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів", - зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Він додав, що зараз Фінляндія розробляє довгостроковий план підтримки України.

Крім того, Фінляндія вирішила брати участь у артилерійських і розмінувальних коаліціях, які діють в рамках Контактної групи з питань оборони України, яка координує збройну допомогу Україні.