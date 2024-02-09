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Президент присвоїв Залужному, Буданову та Агеєву звання Герой України
13:13 09.02.2024 |
Президент України Володимир Зеленський присвоїв генералу Валерію Залужному звання Герой України.
Відповідний указ №61/2024 від 8 лютого оприлюднено на сайті глави держави.
Згідно з текстом документа, звання присвоєно Залужному за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України й самовіддане служіння українському народові.
Крім того, звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" було присвоєно голові Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову та підполковнику В'ячеславу Агеєву.
Відповідні укази також оприлюднено на сайті президента.
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