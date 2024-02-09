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Київрада передала землю в постійне користування Києво-Печерській лаврі

12:17 09.02.2024 |

Політика, Україна

 

Київрада ухвалила рішення про передання землі в постійне користування Національному заповіднику Києво-Печерська лавра. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич.

"Понад 30 років ці ділянки не були законодавчо оформлені, що дозволяло московському патріархату користуватися ними. Більше цього не буде. Лавра остаточно позбудеться від "руского міра" і стане українською", - йдеться в повідомленні.

Оленич наголосив, що це - "без перебільшення історичне рішення".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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