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АНАЛІТИКА

Федоров анонсував дрони з технологією штучного інтелекту

09:10 09.02.2024 |

Політика

 

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував випуск дронів із технологією штучного інтелекту.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на ефір марафону.

За словами міністра, близько 20 українських компаній активно освоюють впровадження ШІ-технологій у безпілотні апарати.

"Я думаю, що в першому кварталі 2024 року ми побачимо вже масоване застосування FPV-дронів з ШІ. І, у тому числі скоро з'являться українські аналоги "Ланцета", які також працюватимуть на базі ШІ. Ми зараз тестуємо системно ці БПЛА", - зазначив Федоров.

За словами міністра, український дрон буде аналогічним російському "Ланцету".

"Росіяни будуть скаржитися на те, що їх техніка продовжує знищуватися нашими дронами на кшталт "Ланцет". Тому зараз все на етапі тестування. Але ці пів року останні багато компаній працювали над тим, щоб створити певний аналог "Ланцета" і скоро він буде в Україні", - сказав Федоров.

За словами Федорова, кількість далеких дронів на сьогодні вже досить велика, а виробничі потужності постійно нарощуються.

"Ми можемо робити не менше, ніж робить Росія далеких дронів-"камікадзе" і зараз лише питання масштабування, тобто фінансування цього напряму", - додав Федоров.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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