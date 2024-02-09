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АНАЛІТИКА

Об'єднані Арабські Емірати допомогли організувати обмін полоненими між Україною та Росією, який відбувся 8 лютого

 

Про це розповів керівник ГУР Кирило Буданов.

За словами Буданова, сьогодні з російського полону в Україну повернулись 100 осіб. Сам обмін трохи затягнувся по часу, але на його думку важливий саме результат - українці вдома.

Він зауважив, що обміни полоненими відбуваються попри заяви російської сторони про їх заморозку.

"На рахунок як це вдається - ви не отримаєте відповіді. Хіба що тільки після повернення всіх полонених", - сказав голова ГУР.

Водночас він розповів, що в сьогоднішньому обміні Україні допомагали країни-партнери.

"Нам завжди допомагають кілька друзів. Сьогодні це представники ОАЕ. Сьогоднішній обмін безпосередньо здійснений за їх допомоги", - сказав Буданов.

Обмін полоненими

Нагадаємо, 8 лютого Україна провела черговий обмін полоненими з Російською Федерацією. В результаті додому повернулися 100 захисників.

А попередній обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 31 січня. У його ході на Батьківщину повернулося 207 українців.

Як уточнював керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, з полону повернули: воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, а також Національної поліції. Серед них були захисники Маріуполя, які перебували на "Азовсталі", острова Зміїний, а також ті, хто воював на низці напрямків.

Це був 50-й обмін полоненими між Україною та Росією.

З початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути 3035 людей, розповідав тоді президент Володимир Зеленський.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ОАЕ, Росія
 

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