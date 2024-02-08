Фінансові новини
- |
- 08.02.24
- |
- 16:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Засідання Ради скасували, хоча дедлайн для ухвалення законів для виконання меморандуму СБ закінчується в лютому - Железняк
16:34 08.02.2024 |
Пленарне засідання Верховної Ради, яке планувалося на четвер, скасували, повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").
"Знаєте, що справді дуже прикро.... Сьогодні мало бути теж засідання Верховної Ради, але .... Його скасували", - написав Железняк у телеграм-каналі в четвер.
Народний депутат не назвав причин скасування засідання, однак звернув увагу на те, що за два останні дні роботи 6 і 7 лютого парламент не ухвалив жодного з трьох необхідних законопроєктів "для DPL (Development Policy Loan - ІФ-У) (умовно як меморандум) Світового банку: корпоративне управління, аграрні розписки, реформа фінансових ринків".
За словами Железняка, перші два законопроєкти Верховна Рада за два дні роботи цього тижня так і не встигла розглянути, а останній - було знято з розгляду.
"Нагадаю (інформація була озвучена на нашому комітеті), що DPL Світового банку це $1-1,4 млрд. Але для того, щоб їх отримати, закони мають бути проголосовані у Верховній Раді і підписані до кінця лютого. Що вже дуже важко буде зробити. Хоча шанс якийсь є. Ось така історія... про те, як ми боремося наразі за міжнародне фінансування, коли його катастрофічно не вистачає", - підсумував народний депутат.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США розгляне окремий проєкт про допомогу Україні і Ізраїлю без міграційної реформи
ТОП-НОВИНИ
|РФ ударила по Харкову двома балістичними ракетами з КНДР
|Рада зробила перший крок до вирішення проблеми з прибутком оборонних підприємств
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
|РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Засідання Ради скасували, хоча дедлайн для ухвалення законів для виконання меморандуму СБ закінчується в лютому - Железняк
|Мінцифри готує електронний військовий квиток. Він буде не в «Дії»
|Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку
|Глава Мюнхенської конференції виступив за припинення війни в Україні шляхом переговорів
|Законопроєкт про мобілізацію: що має змінитися
|Вучич: Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан
Бізнес
|Продаж чипів у світі знизився на 8,2% у 2023 р. - галузева асоціація
|Альтернатива Twitter. Відсьогодні децентралізована соцмережа Джека Дорсі доступна для загалу без запрошень
|Apple стала найбільш шанованою компанією у світі - 17 рік поспіль
|Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon
|Apple запропонувала понад 600 програм, створених спеціально для Vision Pro — Netflix і YouTube, як і очікувалось, відсутні
|Sony заборонила активувати свої відеоігри в Steam для користувачів з РФ та Білорусі
|Шахраї виманили 26 мільйонів доларів з компанії завдяки deepfake відео дзвінку на основі ШІ - SCMP