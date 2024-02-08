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АНАЛІТИКА

Мінцифри готує електронний військовий квиток. Він буде не в «Дії»

14:51 08.02.2024 |

Політика, Україна

 

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони працює над проєктом військового квитка.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у інтерв'ю Forbes.

Спочатку він припустив, що електронний військовий квиток справді може працювати через "Дію"

"Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у "Дії". Однак, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо", - зазначив він в інтерв'ю виданню.

Федоров додав, що буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину у цьому напрямку.

Однак згодом у пресслужбі Мінцифри таку можливість заперечили.

"Зараз разом з Міноборони працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в "Дії", - уточнила пресслужба Мінцифри.

Там наголосили, що у "Дії" також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони. Повісток у "Дії" не буде теж, наголосили у Мінцифрі.

Як повідомлялося, напередодні, 7 лютого, Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації, який запроваджує обов'язкову реєстрацію електронного кабінету для усіх військовозобов'язаних і передбачає запровадження електронних повісток.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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