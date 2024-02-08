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Мінцифри готує електронний військовий квиток. Він буде не в «Дії»
Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони працює над проєктом військового квитка.
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у інтерв'ю Forbes.
Спочатку він припустив, що електронний військовий квиток справді може працювати через "Дію"
"Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у "Дії". Однак, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо", - зазначив він в інтерв'ю виданню.
Федоров додав, що буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину у цьому напрямку.
Однак згодом у пресслужбі Мінцифри таку можливість заперечили.
"Зараз разом з Міноборони працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в "Дії", - уточнила пресслужба Мінцифри.
Там наголосили, що у "Дії" також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони. Повісток у "Дії" не буде теж, наголосили у Мінцифрі.
Як повідомлялося, напередодні, 7 лютого, Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації, який запроваджує обов'язкову реєстрацію електронного кабінету для усіх військовозобов'язаних і передбачає запровадження електронних повісток.
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