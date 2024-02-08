Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку

Українська сторона розпочала детальні переговори з Данією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань, повідомляють на сайті глави держави в четвер.

"Українську делегацію на перемовинах очолював заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, данську - державний секретар Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс", - ідеться в повідомленні.

Переговори розпочалися в межах реалізації Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Данія приєдналася однією з перших. Сторони обговорили основні елементи майбутніх двосторонніх безпекових зобов'язань та узгодили графік подальших переговорів.

"Зобов'язання Данії у сфері безпеки підтверджують непохитну й потужну підтримку, включно з військовою допомогою, яку вона надає нашій країні з початку російської агресії", - наголошується в повідомленні.