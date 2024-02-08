Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку

Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку

 

Українська сторона розпочала детальні переговори з Данією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань, повідомляють на сайті глави держави в четвер.

"Українську делегацію на перемовинах очолював заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, данську - державний секретар Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс", - ідеться в повідомленні.

Переговори розпочалися в межах реалізації Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Данія приєдналася однією з перших. Сторони обговорили основні елементи майбутніх двосторонніх безпекових зобов'язань та узгодили графік подальших переговорів.

"Зобов'язання Данії у сфері безпеки підтверджують непохитну й потужну підтримку, включно з військовою допомогою, яку вона надає нашій країні з початку російської агресії", - наголошується в повідомленні.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5707
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 40,4129
  0,0906
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5704  0,01 0,03 38,0574  0,02 0,06
EUR 40,5443  0,00 0,01 41,2952  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5750  0,00 0,01 37,5850  0,02 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес