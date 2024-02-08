Фінансові новини
- |
- 08.02.24
- |
- 15:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку
14:41 08.02.2024 |
Українська сторона розпочала детальні переговори з Данією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань, повідомляють на сайті глави держави в четвер.
"Українську делегацію на перемовинах очолював заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, данську - державний секретар Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс", - ідеться в повідомленні.
Переговори розпочалися в межах реалізації Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Данія приєдналася однією з перших. Сторони обговорили основні елементи майбутніх двосторонніх безпекових зобов'язань та узгодили графік подальших переговорів.
"Зобов'язання Данії у сфері безпеки підтверджують непохитну й потужну підтримку, включно з військовою допомогою, яку вона надає нашій країні з початку російської агресії", - наголошується в повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США розгляне окремий проєкт про допомогу Україні і Ізраїлю без міграційної реформи
ТОП-НОВИНИ
|РФ ударила по Харкову двома балістичними ракетами з КНДР
|Рада зробила перший крок до вирішення проблеми з прибутком оборонних підприємств
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
|РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Мінцифри готує електронний військовий квиток. Він буде не в «Дії»
|Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку
|Глава Мюнхенської конференції виступив за припинення війни в Україні шляхом переговорів
|Законопроєкт про мобілізацію: що має змінитися
|Вучич: Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан
|Умєров про спрощене списання військового майна: За тиждень всі питання будуть вирішені
|Сенат США розгляне окремий проєкт про допомогу Україні і Ізраїлю без міграційної реформи
Бізнес
|Продаж чипів у світі знизився на 8,2% у 2023 р. - галузева асоціація
|Альтернатива Twitter. Відсьогодні децентралізована соцмережа Джека Дорсі доступна для загалу без запрошень
|Apple стала найбільш шанованою компанією у світі - 17 рік поспіль
|Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon
|Apple запропонувала понад 600 програм, створених спеціально для Vision Pro — Netflix і YouTube, як і очікувалось, відсутні
|Sony заборонила активувати свої відеоігри в Steam для користувачів з РФ та Білорусі
|Шахраї виманили 26 мільйонів доларів з компанії завдяки deepfake відео дзвінку на основі ШІ - SCMP