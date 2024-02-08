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Вучич: Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан
10:54 08.02.2024 |
Найближчим часом Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Slobodna Evropa, про це оголосив президент Сербії Александар Вучич.
"Ми не ставимо під загрозу співпрацю з Україною, я буду присутній на саміті Західних Балкан і України, який відбудеться найближчим часом. У нас дуже коректні відносини з українським керівництвом", - заявив Вучич під час спільного брифінгу із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
Александар Вучич не повідомив інших деталей майбутнього саміту.
Проте, за інформацією джерел "ЄвроПравди", йдеться про саміт Україна - Південно-Східна Європа, який пройде 28 лютого у столиці Албанії Тирані.
Причому співорганізаторами саміту будуть і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, від їхнього імені розсилають запрошення лідерам європейських країн.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 січня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.
Під час розмови Зеленський подякував Албанії за чітку позицію щодо російського вторгнення в Україну, підтримку в Радбезі ООН, а також оборонну й політичну підтримку.
Минулого року, нагадаємо, Албанія оголосила про відкриття посольства в Україні.
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