Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вучич: Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан

 

Найближчим часом Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Slobodna Evropa, про це оголосив президент Сербії Александар Вучич.

"Ми не ставимо під загрозу співпрацю з Україною, я буду присутній на саміті Західних Балкан і України, який відбудеться найближчим часом. У нас дуже коректні відносини з українським керівництвом", - заявив Вучич під час спільного брифінгу із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Александар Вучич не повідомив інших деталей майбутнього саміту.

Проте, за інформацією джерел "ЄвроПравди", йдеться про саміт Україна - Південно-Східна Європа, який пройде 28 лютого у столиці Албанії Тирані.

Причому співорганізаторами саміту будуть і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, від їхнього імені розсилають запрошення лідерам європейських країн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 січня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.

Під час розмови Зеленський подякував Албанії за чітку позицію щодо російського вторгнення в Україну, підтримку в Радбезі ООН, а також оборонну й політичну підтримку.

Минулого року, нагадаємо, Албанія оголосила про відкриття посольства в Україні.
Ключові теги: Сербія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5937
  0,0317
 0,08
EUR
 1
 40,5035
  0,1089
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5704  0,01 0,03 38,0574  0,02 0,06
EUR 40,5443  0,00 0,01 41,2952  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5750  0,00 0,01 37,5850  0,02 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес