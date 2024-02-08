Фінансові новини
- |
- 08.02.24
- |
- 03:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сенат США очікувано провалив законопроєкт про кордон із допомогою Україні
23:56 07.02.2024 |
У Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Проти так званої cloture motion, яка передбачає прискорений подальший розгляд законопроєкту, висловилось 50 американських сенаторів. Це означає, що вона не набрала необхідних для ухвалення 60 голосів.
Нагадаємо, йдеться про двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання понад 60 мільярдів на допомогу Україні та понад 14 мільярдів - Ізраїлю.
Уже після його представлення спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування цей проєкт. Після цього стало зрозуміло, що він не набере достатньої підтримки й поміж сенаторів-республіканців.
У Республіканській партії нарікають на недостатньо жорсткі заходи з протидії нелегальній міграції з Мексики, а також необхідність вивчити положення документа, який кілька місяців готувався в умовах максимальної секретності.
Напередодні президент Джо Байден, який підтримав компромісний двопартійний законпроєкт, заявив, що його ухвалення намагається зірвати Дональд Трамп.
Очікується, що Сенат США пізніше розгляне іншу законодавчу пропозицію, яка містить лише додаткове фінансування для України, Ізраїлю й Тайваню, але без суперечливих міграційних заходв.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада зробила перший крок до вирішення проблеми з прибутком оборонних підприємств
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
|РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН
|Рада спростила зміну цільового призначення землі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Сенат США очікувано провалив законопроєкт про кордон із допомогою Україні
|Залужний схвалив зміни в акредитації журналістів під час воєнного стану
|РФ ударила по Харкову двома балістичними ракетами з КНДР
|Умєров про законопроєкт про мобілізацію: Попереду підготовка до другого читання. Час змін в інтересах захисників та захисниць настав
|Глава СБУ на зустрічі з послами країн G7: Незалежність ЗМІ має бути забезпечена на 100%, не допущу порушень цього принципу демократії
|Боррель побачив, як Україна створює «Армію дронів»
Бізнес
|Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon
|Apple запропонувала понад 600 програм, створених спеціально для Vision Pro — Netflix і YouTube, як і очікувалось, відсутні
|Sony заборонила активувати свої відеоігри в Steam для користувачів з РФ та Білорусі
|Шахраї виманили 26 мільйонів доларів з компанії завдяки deepfake відео дзвінку на основі ШІ - SCMP
|Південна Корея вступає в «чипові перегони»
|ШІ знайшов величезне родовище міді у Замбії
|У ЄС досягли угоди щодо першого у світі обов’язкового регулювання штучного інтелекту