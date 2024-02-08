Залужний схвалив зміни в акредитації журналістів під час воєнного стану

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний затвердив зміни до наказу про правила акредитації журналістів під час воєнного стану, що стосуються допуску журналістів до лінії фронту, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний затвердив зміни до наказу про правила акредитації журналістів під час воєнного стану. Є багато позитивних моментів, які дозволять медійникам ширше висвітлювати війну", - написав він у фейсбуці в середу.

За словами Юрчишина, зміни передбачають, що в "жовтій" зоні акредитованим журналістам дозволяється робота без супроводу в громадських місцях у межах узгодженого маршруту.

У "червону" зону акредитовані співробітники медіа зможуть отримати доступ лише в супроводі посадових осіб, але тільки як виняток за клопотанням Міністерства оборони України, Генштабу або командувача угруповання військ. "Мета - інформування України та світу про російські злочини. Усі матеріали мають бути перевірені та узгоджені з військовими перед публікацією", - написав Юрчишин.

До того ж, працюючи в таких точках, журналіст сам несе відповідальність за своє життя і здоров'я. Однак у "червоній зоні" він буде змушений негайно припинити роботу в разі виникнення ситуації, що загрожує його життю і здоров'ю.

Юрчишин також повідомив, що тепер акредитація журналістів відбуватиметься на термін до 12 місяців замість шести.

"Воєнкори хочуть і можуть висвітлювати війну ширше, але лінійне військове командування не завжди бачить у цьому потребу. А потреба є. Саме Україна і медіа мають задавати тон у висвітленні подій на нашій землі. Саме ми маємо створювати чесну картинку війни з російськими терористами. Це тільки початок змін... Це рух у правильному напрямку", - підсумував він.