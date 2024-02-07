Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава СБУ на зустрічі з послами країн G7: Незалежність ЗМІ має бути забезпечена на 100%, не допущу порушень цього принципу демократії

15:53 07.02.2024 |

Політика

Глава СБУ на зустрічі з послами країн G7: Незалежність ЗМІ має бути забезпечена на 100%, не допущу порушень цього принципу демократії

 

Глава Служби безпеки України Василь Малюк обговорив із послами країн G7 ситуацію, пов'язану з редакцією Bihus.Info, і запевнив, що не допустить порушень принципу демократії в діяльності СБУ в частині незалежності роботи ЗМІ.

"Малюк розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, одним із ключових стовпів яких є свобода слова. Посли отримали відповіді щодо ситуації, яка склалася навколо редакції "Bihus.Info", - йдеться в повідомленні української спецслужби в середу.

Із посиланням на слова Малюка в повідомленні СБУ зазначено, що рішення з цього питання - про звільнення керівника Департаменту захисту національної державності та переформатування роботи низки його підрозділів - було ухвалено.

Відео на тему:


"Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ", - наголосив глава СБУ.

Також під час зустрічі з послами Малюк відзначив високий рівень взаємодії з партнерськими спецслужбами. "Війна триває, перед нами стоять чергові випробування. Служба безпеки готує проведення нових спецоперацій. І, сподіваюся, вони будуть успішними", - повідомив він.

У повідомленні СБУ уточнюється, що зустріч із послами, ініційована СБУ, відбулася в Києві. "Велику сімку" представляли надзвичайні та повноважні посли П'єр Франческо Дзадзо (Італія), Гаель Вейсьєр (Франція), Мартін Єгер (Німеччина), Наталка Цмоць (Канада), Кунінорі Мацуда (Японія), а також заступник посла Ніколас Гаррокс (Велика Британія), виконувач обов'язків посла Джеймс Хоуп (США) та Азієр Сантіллан (представник ЄС в Україні).

Згідно з повідомленням, Малюк розповів іноземним партнерам про те, який внесок СБУ робить у захист країни, протидіючи зовнішнім і внутрішнім ворогам.

Відео на тему:


"Результатів СБУ справді багато. Співробітники Служби працюють у найгарячіших точках війни. За майже два роки повномасштабної війни понад 930 наших бійців отримали державні нагороди, серед них - 12 героїв України. Бійці СБУ знищили російської бронетехніки вартістю понад на $1 млрд, знищили більше ніж 500 танків. Також ми викрили 47 агентурних мереж ворога за рік. Усі цифри говорять самі за себе", - зазначив глава СБУ.

Він подякував країнам-партнерам за підтримку України.

"У свою чергу представники "Великої сімки" відзначили високий рівень спецоперацій СБУ і те, наскільки фахово спецслужба протидіє російській агресії на фронті та проводить контррозвідувальні заходи", - ідеться в повідомленні спецслужби.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5937
  0,0317
 0,08
EUR
 1
 40,5035
  0,1089
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5804  0,05 0,13 38,0811  0,01 0,03
EUR 40,5481  0,01 0,03 41,2893  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5800  0,02 0,07 37,6100  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес