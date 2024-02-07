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АНАЛІТИКА

Україна і Швеція ведуть переговори щодо закупівлі БМП CV90

 

Представники України та Швеції обговорили строки та умови придбання для України партії БМП CV-90 шведського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Країни представляли Міністерство оборони й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та Агенція оборонних матеріалів Швеції.

Переговори під головуванням заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова відбулись в межах реалізації заяви про наміри між президентом України та прем'єр-міністром Швеції про посилене співробітництво у використанні платформи CV-90.

Коаліцію CV-90 було сформовано за ініціативи Швеції, до неї також увійшли Данія, Естонія, Норвегія, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія та Чехія. Україна приєдналась до коаліції у вересні 2023 року.

Під час наради представники України та Швеції обговорили фінансові умови та зобов'язання України стосовно участі у проєкті, а також строки, умови та механізм закупівлі БМП CV-90.

У січні 2024 року Агенція оборонних матеріалів Швеції отримала дозвіл свого уряду на проведення переговорів для укладення міждержавної угоди на постачання Україні БМП CV-90.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Швеція
 

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