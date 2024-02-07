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Rheinmetall у найближчі два роки поставить Україні десятки тисяч снарядів, танки Leopard і системи ППО Skynex
23:22 06.02.2024 |
Німецька компанія Rheinmetall оприлюднила плани на постачання озброєння і техніки для України на 2024-2025 роки. Серед запланованих поставок - боєприпаси, танки, БМП, системи ППО та інша техніка, повідомляє пресслужба компанії.
"Rheinmetall є єдиним оборонним підрядником, здатним постачати українським військовим велику кількість нових боєприпасів середнього і великого калібру, зокрема 20-мм для бойової машини піхоти Marder, 40-мм боєприпаси, а також 105-мм для танка Leopard 1 та 120-мм танкові боєприпаси для Leopard 2", - зазначено в повідомленні.
У компанії нагадали, що до кінця 2023 року також було виготовлено і поставлено 40 000 з 300 000 пострілів 35-мм боєкомплекту до зенітного танка "Gepard".
"Ба більше, Rheinmetall є важливим стратегічним партнером України в постачанні 155-мм артилерійських боєприпасів: уже поставлено кілька десятків тисяч снарядів, а 2024 року надійдуть ще десятки тисяч. У грудні 2023 року уряд Німеччини також розмістив замовлення у Rheinmetall на постачання кількох десятків тисяч боєприпасів у 2025 році", - наголошується в повідомленні.
Крім Німеччини, ще одна держава-член НАТО доручила компанії Rheinmetall поставити Україні велику кількість 155 боєприпасів. Снаряди буде вироблено іспанським виробником Rheinmetall Expal Munitions, їх мають поставити 2025 року.
Крім того, у 2024 році заплановано постачання "у двозначному діапазоні" БМП "Marder", 24 основних бойових танків Leopard 1A5, а також 5 броньованих евакуаційних машин і двох танків Leopard 1 для навчання. Ще 14 основних бойових танків Leopard 2A4 будуть поставлені за дорученням урядів Нідерландів і Данії.
Очікується також продовження поставок систем ППО "Skynex".
Крім того, заплановано передачу другої рятувальної станції (NATO Role 1 standard) і систем захисту від дронів SurveilSPIRE.
"Крім короткострокових поставок військової техніки, у довгостроковій перспективі Україні знадобиться допомога у відновленні власної оборонної промисловості та переорієнтації виробництва на західні стандарти. Тому в жовтні 2023 року Rheinmetall заснувала в Києві спільне підприємство з українською державною компанією АТ "Українська оборонна промисловість" (раніше "Укроборонпром") - ТОВ "Рейнметалл Українська оборонна промисловість", - додали в компанії.
Наразі роботи з технічного обслуговування та ремонту вже проводяться на військовій техніці; На другому етапі в Україні також вироблятимуть бронетехніку, наприклад, бронетранспортери Fuchs/Fox, бойові машини піхоти Lynx і основні бойові танки Panther.
"Мета полягає в тому, щоб перетворити Україну на ефективного партнера, відновити її колись потужний оборонний сектор і забезпечити її стратегічну автономію", - наголошується в повідомленні.
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