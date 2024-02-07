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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні створять Сили безпілотних систем

23:11 06.02.2024 |

Політика

 

В Україні почнуть створювати Сили безпілотних систем у складі українських Збройних Сил.

Створити у Збройних Силах України окремий рід сил для цього доручив Президент Володимир Зеленський.

Відповідний указ №51/2024 Про нарощування спроможностей сил оборони опубліковано на сайті Офісу президента.

Цим питанням повинен займатися Кабінет Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України.

«Постановляю опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил », - йдеться у повідомлені.

Зрештою за результатами опрацювання український уряд має внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

«Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил - Сил безпілотних систем», - розповів Зеленський.

Президент додав, що перелік завдань чіткий:

* спеціальні штатні посади під роботу з дронами;
* спеціальні підрозділи;
* ефективне тренування;
* систематизація досвіду;
* постійне масштабування виробництв;
* залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу.

Щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил мають бути створені Сили безпілотних систем.

Варто зазначити, що у структуру також увійдуть Сили, які займаються морськими безпілотними системами.

«Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам», - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно українські сили за допомоги морських ударних безпілотників знищили російський великий ракетний катер «Ивановец».
За матеріалами: Мілітарний
 

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