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В Україні створять Сили безпілотних систем
23:11 06.02.2024 |
В Україні почнуть створювати Сили безпілотних систем у складі українських Збройних Сил.
Створити у Збройних Силах України окремий рід сил для цього доручив Президент Володимир Зеленський.
Відповідний указ №51/2024 Про нарощування спроможностей сил оборони опубліковано на сайті Офісу президента.
Цим питанням повинен займатися Кабінет Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України.
«Постановляю опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил », - йдеться у повідомлені.
Зрештою за результатами опрацювання український уряд має внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.
«Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил - Сил безпілотних систем», - розповів Зеленський.
Президент додав, що перелік завдань чіткий:
* спеціальні штатні посади під роботу з дронами;
* спеціальні підрозділи;
* ефективне тренування;
* систематизація досвіду;
* постійне масштабування виробництв;
* залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу.
Щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил мають бути створені Сили безпілотних систем.
Варто зазначити, що у структуру також увійдуть Сили, які займаються морськими безпілотними системами.
«Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам», - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно українські сили за допомоги морських ударних безпілотників знищили російський великий ракетний катер «Ивановец».
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