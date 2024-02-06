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Справу за заявами співробітників Bihus.info, яку розслідувала Нацполіція, передано до ДБР - Клименко
17:23 06.02.2024 |
Офіс генерального прокурора передав для розслідування до ДБР кримінальне провадження за заявами співробітників Bihus.info, яке розслідувала Нацполіція, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Є рішення Офісу генерального прокурора, що розслідування справи про втручання в особисте життя журналістів буде здійснювати ДБР", - сказав Клименко журналістам у вівторок у Київській області.
Відповідаючи на уточнювальне запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", міністр зазначив, що йдеться про справу за восьма заявами, яку відкрила Нацполіція.
Раніше в Офісі генпрокурора повідомили про передання ДБР провадження, яке розслідувала СБУ.
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