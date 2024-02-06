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Фон дер Ляєн: Українська оборонна промисловість буде інтегрована в оборонну промисловість ЄС
16:23 06.02.2024 |
Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що українська оборонна промисловість буде інтегрована з оборонною промисловістю Європейського Союзу.
Таку заяву вона зробила у вівторок у Страсбурзі, виступаючи в рамках пленарного засідання Європейського парламенту.
"Оскільки ми дивимося в майбутнє, то маємо думати про оборонні можливості України як про складову нашої обороноздатності, ми повинні думати про оборонну промисловість України, як про складову нашої власної оборонної промисловості, і саме тому ми залучили Україну до підготовки нашої власної оборонно-промислової стратегії. Це перший крок, який має сприяти інтеграції України в деякі з наших оборонних програм за згодою Європейського парламенту та Ради, де це необхідно", - деталізувала президент Європейської Комісії.
За словами фон дер Ляєн, це не лише допоможе задовольнити потреби України в обороні, а і "сприятиме зближенню та спільному плануванню між нашими збройною та оборонною промисловостями". "Україна є майбутнім членом нашого Європейського Союзу, тому вона має стати набагато ближчою до нас також у галузі оборони", - переконана вона.
Президент Єврокомісії нагадала, що наразі в ЄС пройшли навчання понад 40 тис. осіб, а країни-члени мобілізували військову техніку для постачання в Україну на 28 млрд євро. "Європейська оборонна промисловість збільшила свої потужності з виробництва боєприпасів на 40%, ми поставимо більше ніж пів мільйона артилерійських снарядів до наступного місяця, понад 1 млн до кінця року, але цього, звісно, недостатньо", - зазначила фон дер Ляєн.
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