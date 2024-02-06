Рада викликала главу СБУ для роз'яснень у справі видання Bihus.Info - нардепи

Верховна Рада викликала главу Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка для надання роз'яснень у зв'язку з оприлюдненням нових фактів ситуації, пов'язаної з представниками проеєту журналістських розслідувань Bihus.Info, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"За нашою з Ярославом Железняком із фракції "Голос" пропозицією парламент погодився викликати главу СБУ Василя Малюка для заслуховування справи про тиск на працівників Bihus.Info", - написав Юрчишин у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Водночас Железняк уточнив, що відповідне рішення підтримали 159 народних депутатів на пленарному засіданні 6 лютого.

Як повідомлялося, 16 січня в мережі було оприлюднено аудіо- та відеозаписи, з яких випливає, що нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на ці матеріали, зокрема, заявивши, що за членами його команди нібито стежили близько року, ймовірно, з метою дискредитації.

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СБУ 17 січня відкрила кримінальне провадження і розпочала розслідування обставин незаконного прослуховування і відеозйомки представників Bihus.Info. За цим фактом порушено кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Увечері 5 лютого журналісти Bihus.Info оприлюднили власне розслідування. За даними видання, до незаконного стеження за їхніми співробітниками причетні працівники департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. До виходу матеріалу Bihus.Info президент України Володимир Зеленський звільнив начальника ДЗНД Романа Семенченка.

Водночас у СБУ заявили, що за наявною оперативною інформацією серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, опинилися деякі співробітники Bihus.Info. Йдеться про одного з операторів журналістського проєкту.

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