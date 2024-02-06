Фінансові новини
- |
- 06.02.24
- |
- 15:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Безугла наполягає на виході з фракції «Слуга народу». З однойменної партії її виключили
13:44 06.02.2024 |
Народна депутатка Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") наполягає на своєму виході з фракції. З таким проханням вона звернулася до голови фракції Давида Арахамії та керівництва українського парламенту.
"Звернулася до Арахамії та керівництва Верховної Ради України, щоб таки зачитали мій вихід із фракції "Слуга народу", не "загубили" ніде. Відпустіть", - написала Безугла у фейсбуці у вівторок.
Як повідомлялося, Безугла 11 січня написала заяву про вихід із фракції та однойменної партії.
За словами голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк, заяву Безуглої про припинення членства в партії задоволено.
"Її виключили, вже давно", - сказала Шуляк агентству "Інтерфакс-Україна".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Антикорупційний комітет Ради знайшов нові ризики у законопроєкті про мобілізацію
|Нідерланди поставлять Україні ще шість F-16
|Зеленський виштовхує Залужного у політику
|Зеленський думає про заміну не тільки Залужного, а й інших керівників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Безугла наполягає на виході з фракції «Слуга народу». З однойменної партії її виключили
|ВР схвалила указ президента про продовження дії воєнного стану
|Екс-голову Верховного суду Князєва усунули від правосуддя
|Син російського олігарха Ігор Чуркін, затриманий в Аргентині за запитом України, запросив політичний притулок
|Угода про кордон у Сенаті з допомогою для України близька до зриву
|Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо 50 млрд євро для України
Бізнес
|Google Bard оновився: генерація зображень на базі Imagen 2 та доступність Gemini Pro в Україні
|Meta подорожчала на $200 млрд за день. Це найбільше зростання в історії фондового ринку
|Xiaomi запустить масове виробництво електромобіля SU7 у лютому
|OpenAI визнала, що GPT-4 може з «мінімальним ризиком» допомогти в розробці біологічної зброї
|Автомобілі Stellantis Peugeot використовують ChatGPT для спілкування з водіями
|Сенатори США представили законопроєкт проти діпфейк-порно у відповідь на скандал із Тейлор Свіфт
|Китай за пів року схвалив понад 40 моделей ШІ для публічного використання