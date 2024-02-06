Син російського олігарха Ігор Чуркін, затриманий в Аргентині за запитом України, запросив політичний притулок

Син російського олігарха Ігор Чуркін, якого затримали в Аргентині на запит України, подав прохання про надання йому політичного притулку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Завідувач консульського відділу посольства РФ в Аргентині Наталія Пустовалова заявила, що його звинувачують в нібито "помилковому повідомленні про скоєння кримінального правопорушення". Посольство РФ також клопотало про надання йому аргентинського адвоката.

Передбачається, що у зв'язку зі спробою отримання політичного притулку в Аргентині, російський бізнесмен намагається уникнути кримінальної відповідальності.

Що відомо про справу Чуркіна

Про затримання в аеропорту Буенос-Айреса росіянина Ігоря Чуркіна стало відомо 1 лютого. За даними ГБР, росіянин обманом намагався зберегти бізнес в Україні.

У липні 2022 року працівники ДБР повідомили про підозру російського бізнесмена та його спільника, який намагався обманом зберегти майно підприємства у Львові.

За даними слідства, велике українське підприємство ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник - російський олігарх Ігор Чуркін - витратив гроші на свій розсуд і відмовився повертати кредитні кошти банку.

При цьому росіянин не хотів втрачати майно підприємства, яке було у заставі. Він розробив схему блокування проведення аукціону із продажу майна українським банком.

Підконтрольний олігарху керівник підприємства під контролем сина олігарха подав до поліції свідомо неправдиву заяву про нібито скоєння кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив посадових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому правопорушенні.

Таким чином майно було заарештовано. Правоохоронці оголосили підозру самому Чуркіну та керівнику підприємства. Останній отримав вирок у вигляді позбавлення волі протягом двох років (зі звільненням від основного покарання на випробування строком на 1 рік).