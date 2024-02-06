Фінансові новини
- |
- 06.02.24
- |
- 10:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угода про кордон у Сенаті з допомогою для України близька до зриву
09:26 06.02.2024 |
Компромісна угода з регулювання міграції в Сенаті, яка є частиною великого пакетного проєкту, що містить у тому числі кошти на допомогу Україні, перебуває на межі краху через зменшення її підтримки з боку республіканців.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.
Ключовий сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, який веде вкрай непрості переговори щодо угоди про кордон, очікує, що заплановане на середу процедурне голосування щодо угоди провалиться, оскільки його колеги заявляють, що їм потрібно більше часу на розгляд та внесення змін до законопроєкту. Він назвав проєкт "незавершеною роботою".
Натомість провідний республіканець у Комітеті з питань збройних сил та рішучий прихильник допомоги Україні, сенатор Роджер Вікер назвав пропозицію щодо угоди "мертвою".
Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл, який підтримав проєкт, заявив, що дискусії продовжаться у вівторок.
За словами поінформованого джерела, на зустрічі сенаторів-республіканців він сказав колегам, що вони повинні проголосувати проти в середу, якщо їм потрібно більше часу для розгляду законопроєкту.
Блокування процедурного голосування в середу підвищує ймовірність того, що розгляд законопроєкту відкладуть на невизначений термін, принаймні на два тижні перерви у роботі Сенату, початок якої заплановано пізніше цього тижня.
Натомість один із учасників переговорів у Сенаті, демократ Кріс Мерфі заявив, що голосування "абсолютно точно" відбудеться.
Напередодні колишній президент США та ймовірний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп закликав не голосувати за компромісну угоду з регулювання міграції в Сенаті, яка є частиною великого пакетного проєкту, що містить у тому числі кошти на допомогу Україні.
Нагадаємо, напередодні Сенат США представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.
Водночас спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті проєкт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Антикорупційний комітет Ради знайшов нові ризики у законопроєкті про мобілізацію
|Нідерланди поставлять Україні ще шість F-16
|Зеленський виштовхує Залужного у політику
|Зеленський думає про заміну не тільки Залужного, а й інших керівників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Син російського олігарха Ігор Чуркін, затриманий в Аргентині за запитом України, запросив політичний притулок
|Угода про кордон у Сенаті з допомогою для України близька до зриву
|Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо 50 млрд євро для України
|Bihus.Info стверджує, що стеження за журналістами редакції вели співробітники СБУ
|Зеленський про відставку Лапутіної: це питання виключно менеджменту, нам треба свіжа енергія
|Антикорупційний комітет Ради знайшов нові ризики у законопроєкті про мобілізацію
Бізнес
|Xiaomi запустить масове виробництво електромобіля SU7 у лютому
|OpenAI визнала, що GPT-4 може з «мінімальним ризиком» допомогти в розробці біологічної зброї
|Автомобілі Stellantis Peugeot використовують ChatGPT для спілкування з водіями
|Сенатори США представили законопроєкт проти діпфейк-порно у відповідь на скандал із Тейлор Свіфт
|Китай за пів року схвалив понад 40 моделей ШІ для публічного використання
|ШІ-сектор споживатиме стільки ж електрики, скільки Іспанія, до 2027 р. - Morgan Stanley
|280-шарова QLC-пам'ять Samsung — на 50% вища щільність зберігання даних і потенціал для створення 16-ТБ M.2-накопичувачів