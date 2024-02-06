Угода про кордон у Сенаті з допомогою для України близька до зриву

Компромісна угода з регулювання міграції в Сенаті, яка є частиною великого пакетного проєкту, що містить у тому числі кошти на допомогу Україні, перебуває на межі краху через зменшення її підтримки з боку республіканців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Ключовий сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, який веде вкрай непрості переговори щодо угоди про кордон, очікує, що заплановане на середу процедурне голосування щодо угоди провалиться, оскільки його колеги заявляють, що їм потрібно більше часу на розгляд та внесення змін до законопроєкту. Він назвав проєкт "незавершеною роботою".

Натомість провідний республіканець у Комітеті з питань збройних сил та рішучий прихильник допомоги Україні, сенатор Роджер Вікер назвав пропозицію щодо угоди "мертвою".

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл, який підтримав проєкт, заявив, що дискусії продовжаться у вівторок.

За словами поінформованого джерела, на зустрічі сенаторів-республіканців він сказав колегам, що вони повинні проголосувати проти в середу, якщо їм потрібно більше часу для розгляду законопроєкту.

Блокування процедурного голосування в середу підвищує ймовірність того, що розгляд законопроєкту відкладуть на невизначений термін, принаймні на два тижні перерви у роботі Сенату, початок якої заплановано пізніше цього тижня.

Натомість один із учасників переговорів у Сенаті, демократ Кріс Мерфі заявив, що голосування "абсолютно точно" відбудеться.

Напередодні колишній президент США та ймовірний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп закликав не голосувати за компромісну угоду з регулювання міграції в Сенаті, яка є частиною великого пакетного проєкту, що містить у тому числі кошти на допомогу Україні.

Нагадаємо, напередодні Сенат США представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Водночас спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті проєкт.