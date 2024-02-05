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Польща виділила кредит на спільне з Україною виробництво зброї, - ОП
09:57 05.02.2024 |
Варшава виділила кредит на спільне виробництво зброї між Україною і Польщею.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон "Єдині новини" на каналі "Ми-Україна".
Чиновник розповів, що Польща долучилася до Вільнюської декларації країн "Великої сімки" (G7) щодо гарантій безпеки для України тільки 22 січня, коли зокрема відбувся візит польського прем'єр-міністра Дональда Туска в Київ та його зустріч з представниками керівництва держави.
Тоді, заявив представник Офісу президента, українська та польська сторони "домовилися про дуже багато важливих речей".
"Польща виділила кредит на спільне виробництво зброї між Україною і Польщею. Це дуже важливо. Ми маємо компоненти польської зброї, які вже постачаються, і воюють в Україні. А нам потрібно більше", - сказав Жовква.
Він додав, що нині країни-сусіди говорять про те, щоб "не лише постачати польську зброю, але і виробляти її спільно українськими і польськими виробниками та підприємцями".
Крім того, 2 лютого під час зустрічі з керівником канцелярії прем'єр-міністра обговорювався початок переговорів про гарантії безпеки для України, розповів чиновник.
Також йшлося про можливість реалізації пропозицію Туска щодо створення координаційного механізму у сфері євроінтеграції, сказав заступник керівника ОПУ.
За словами Жовкви, зараз сильно змінилася "тональність і атмосфера розмов з нинішнім польським урядом".
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