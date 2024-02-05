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АНАЛІТИКА

Канада вивчає передачу Україні ракет «повітря-земля», які планували утилізувати

Канада вивчає передачу Україні ракет «повітря-земля», які планували утилізувати

 

Міноборони Канади вивчає можливість передачі Україні ракет «повітря-земля» CRV7, які планували утилізувати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CBC News.

Канадські збройні сили мають на озброєнні 83 303 ракети CRV7, які були розроблені у 1980-х роках і зняті з озброєння на початку 2000-х років. Три роки тому федеральний уряд підписав контракт на утилізацію цих ракет протягом кількох років.

Консерватори вимагають від ліберального уряду передати Україні десятки тисяч цих ракет. Лідер опозиції П'єр Полієв виступив із таким закликом у п'ятницю під час дебатів у Палаті громад щодо законопроєкту про оновлення канадсько-української угоди про вільну торгівлю.

"Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації, зброя має бути передана Україні", - сказав він.

У п'ятницю Міністерство національної оборони Канади визнало, що ракети розглядаються як частина можливого майбутнього пакету військової допомоги. За словами представника оборонного відомства, проблема полягає в тому, що, хоча Канада все ще має десятки тисяч ракет і їхніх двигунів, не всі вони мають боєголовки.

Речник міністра оборони підтвердив, що уряд розглядає можливість передачі ракет.

"Перед тим, як відправити обладнання в Україну, ми тісно координуємо свої дії з Україною, щоб переконатися, що будь-яка допомога відповідатиме її військовим потребам, а також вивчаємо оперативну ефективність обладнання", - сказав Деніел Мінден у заяві для преси.

"Ми дотримуємося цього ж процесу щодо запасів ракет CRV7, придбаних збрйними силами кілька десятиліть тому. Зокрема, ми проводимо випробування, щоб переконатися, що це обладнання є ефективним і безпечним для транспортування в Україну перед будь-якою потенційною передачею", - додав речник.

Розроблена під час холодної війни і вироблена компанією Bristol Aerospace у Вінніпезі, CRV7 вважалася однією з найпотужніших ракет класу "повітря-земля" свого часу і все ще перебувала на озброєнні союзних країн під час війни в Афганістані.

Нагадаємо, 2 лютого міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідала Україну з неанонсованим візитом.

Під час її візиту стало відомо, що Канада і Україна заснують міжнародну коаліцію, яка працюватиме над поверненням в Україну дітей, примусово вивезених з окупованих територій до інших окупованих регіонів чи у Росію.
Ключові теги: Канада
 

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