Болгарія почала відправлення Україні 100 БТР зі складів МВС

Болгарія розпочала операцію з відправлення Україні 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ відповідно до укладеної минулого року угоди.

Як пише "Європейська правда", відповідні фото 2 лютого опублікував болгарський міністр оборони Тодор Тагарєв.

Фотографії з БТР він супроводив підписом: "Операція триває. Міністерство оборони підтримує процес надання Україні БТР МВС".

Тагарєв не уточнив, коли були зроблені фото, як і інших подробиць відправлення. Минулого місяця він стверджував, що транспортування БТР буде коштувати дорого, тож Болгарія шукає, хто із союзників України міг би профінансувати цю операцію.

Національні збори Болгарії у листопаді 2023 року ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.

При цьому болгарська сторона стверджувала, що навіть без ратифікації угоди існувала можливість передати перші БТР ще минулої осені.

Як повідомлялось раніше, БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.