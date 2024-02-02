Фінансові новини
- |
- 02.02.24
- |
- 17:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ігнат про атаку на аеродром «Бельбек»: були уражені щонайменше три російські літаки
16:43 02.02.2024 |
На аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму під час атаки 31 січня були уражені щонайменше три літаки росіян, а також особовий склад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
За його словами, найкраще підтвердження наслідків атаки на аеродром окупантів - це супутникові знімки, де можна щось розгледіти.
"Але ще краще підтвердження - це некрологи в російських пабліках. Це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений", - зазначив Ігнат.
Атака на аеродром "Бельбек"
Нагадаємо, 31 січня у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи. Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі.
Також у мережі писали про нібито пожежу в районі аеродрому "Бельбек" у Севастополі. При цьому росіяни заявили про те, що тимчасово окупований Крим нібито намагалися атакувати десятками ракет.
Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зробив заяву, натякнувши на удар по аеродрому "Бельбек".
А вже 1 лютого росЗМІ розповідали, що на аеродромі "Бельбек" у Севастополі міг бути атакований пункт зв'язку.
Додамо, що за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, внаслідок вчорашніх вибухів у Криму, зокрема у районі аеродрому "Бельбек", були уражені певні об'єкти. Але для встановлення точних наслідків потрібно дочекатися підтвердження розвідки чи супутникових знімків.
Сьогодні стало відомо, що під час атаки на аеродром "Бельбек" був ліквідований російський генерал Олександр Татаренко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Технології, мобілізація, підготовка. Залужний оприлюднив принципи війни на 2024 рік
|Кабмін дозволив приватним компаніям виробляти всі види боєприпасів
|Уряд запроваджує оборонні закупівлі за рамковими угодами
|«Маніфест 42» вважає подачу Кабміном неузгодженого законопроєкту про БЕБ порушенням домовленостей
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Бундестаг ухвалив держбюджет, допомога Україні - майже €7,6 мільярда
|Ігнат про атаку на аеродром «Бельбек»: були уражені щонайменше три російські літаки
|Україна та Канада вийшли на фінішну пряму щодо гарантій безпеки, - глава МЗС
|Гра Зеленського та Залужного: генерал зробив свій хід
|Держдеп США прокоментував заяву Путіна про «демілітаризовану зону» між РФ та Україною
|Лідер більшості в Сенаті анонсував голосування за допомогу Україні наступного тижня
|Технології, мобілізація, підготовка. Залужний оприлюднив принципи війни на 2024 рік
Бізнес
|Суд анулював платіжний пакет Маска на 55 мільярдів доларів
|Porsche представив новий Macan
|Відеокарти NVIDIA RTX тепер можуть перетворювати SDR-контент у HDR за допомогою штучного інтелекту
|Samsung втратила звання найбільшого у світі виробника напівпровідникових чипів, а NVIDIA піднялася з 10-го на 3-тє місце
|Конкурент Apple M3: Snapdragon 8 Gen 4 на 46% краще за Gen 3 в багатоядерних тестах Geekbench
|Компанія Маска успішно вживила чіп у мозок людини
|Microsoft пропонує компаніям працювати в віртуальних офісах