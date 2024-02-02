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АНАЛІТИКА

Ігнат про атаку на аеродром «Бельбек»: були уражені щонайменше три російські літаки

 

На аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму під час атаки 31 січня були уражені щонайменше три літаки росіян, а також особовий склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, найкраще підтвердження наслідків атаки на аеродром окупантів - це супутникові знімки, де можна щось розгледіти.

"Але ще краще підтвердження - це некрологи в російських пабліках. Це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений", - зазначив Ігнат.

Атака на аеродром "Бельбек"

Нагадаємо, 31 січня у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи. Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі.

Також у мережі писали про нібито пожежу в районі аеродрому "Бельбек" у Севастополі. При цьому росіяни заявили про те, що тимчасово окупований Крим нібито намагалися атакувати десятками ракет.

Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зробив заяву, натякнувши на удар по аеродрому "Бельбек".

А вже 1 лютого росЗМІ розповідали, що на аеродромі "Бельбек" у Севастополі міг бути атакований пункт зв'язку.

Додамо, що за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, внаслідок вчорашніх вибухів у Криму, зокрема у районі аеродрому "Бельбек", були уражені певні об'єкти. Але для встановлення точних наслідків потрібно дочекатися підтвердження розвідки чи супутникових знімків.

Сьогодні стало відомо, що під час атаки на аеродром "Бельбек" був ліквідований російський генерал Олександр Татаренко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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