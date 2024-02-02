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Україна та Канада вийшли на фінішну пряму щодо гарантій безпеки, - глава МЗС
14:48 02.02.2024 |
Україна та Канада домовляються про гарантії безпеки для нашої країни. Відповідний договів на фінішній прямій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Канади Мелоні Жолі на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
"Ми знаємо, що навіть після війни Україна залишиться з таким небезпечним сусідом як Росія, тому Канада мусить і надалі надавати допомогу, яка буде постійною, надійною. Ця допомога буде включати наші зобов'язання щодо довготермінових безпекових зобов'язань", - сказала міністр.
Жолі зазначила, що всі країни G7 укладуть окремі, але співзвучні договори з Україною щодо гарантій безпеки. Договір між Україною та Канадою на фінішній прямій.
"На саміті НАТО було вирішено, що кожна країна "Великої сімки" обговорить окремі безпекові договори з Україною, але вони будуть співзвучними. Ми сподіваємось, що наш договір вийшов на фінішну пряму", - підкреслила глава МЗС Канади.
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