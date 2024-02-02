Держдеп США прокоментував заяву Путіна про «демілітаризовану зону» між РФ та Україною

Державний департамент Сполучених Штатів висловився щодо заяви російського диктатора Владіміра Путіна створити "демілітаризовану зону" між РФ та Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу з журналістами заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Я намагаюся зрозуміти, як можна реалізувати демілітаризовану зону між Росією та Україною, коли російські війська зараз перебувають на території України", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства.

За його словами, доволі важко мати демілітаризовану зону, коли російські війська продовжують діяти на українському боці кордону. Він нагадав, що Путін неодноразово давав зрозуміти, що він не змінив своєї мети - завоювати та підкорити Україну.

"Тому я думаю, що якщо РФ справді зацікавлена в демілітаризованій зоні, вона могла б почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські війська", - резюмував Міллер.

Днями Путін наголосив на ідеї "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні, яка, за його словами, виведе російську територію, включно з окупованою Україною, за межі досяжності як фронтових артилерійських систем, так і систем дальнього радіусу дії, наданих Заходом.

Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що оголошена Путіним мета просунути лінію фронту так, щоб заявлені і фактичні території Росії опинилися за межами досяжності українських вогневих засобів, є розмитою і фактично недосяжною доти, доки існує незалежна Україна, здатна вести бойові дії.

Раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що 2024 рік має важливе стратегічне значення для України та принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою.

Також Нуланд вважає, що американський Конгрес проголосує за додаткову допомогу Україні з огляду на її роль для "виживання й процвітання" країни.

Європейські посадовці неодноразово наголошували на важливості 2024 року для України в контексті протистояння російській повномасштабній агресії.