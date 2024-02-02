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АНАЛІТИКА

Лідер більшості в Сенаті анонсував голосування за допомогу Україні наступного тижня

 

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат США голосуватиме за угодою про прикордонну безпеку та допомогу Україні, передає Politico.

За його словами, текст угоди буде оприлюднено вже у п'ятницю чи вже в неділю.

Він планує призначити голосування щодо законопроекту наступного тижня, проте не пізніше за середу.

"Це дасть членам достатньо часу, щоб прочитати законопроект перед голосуванням щодо нього", - сказав Шумер.

Зазначається, що пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики, передбаченої законопроектом.

Переговори щодо цих змін у прикордонній політиці відклали голосування за законопроект на кілька місяців, а нещодавно ключові учасники переговорів щодо угоди заявили, що очікують оцінки Комітету з асигнувань Сенату щодо того, скільки коштуватимуть ці зміни в політиці.

Ведучий переговорник від Республіканської партії сенатор Джеймс Ланкфорд у четвер заявив, що є люди, які просили три дні і є люди, які просили три тижні.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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