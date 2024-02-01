Фінансові новини
- |
- 01.02.24
- |
- 18:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лідери ЄС не створили спецфонд на військову підтримку України, але Мішель каже про прогрес
17:45 01.02.2024 |
На позачерговому саміті 1 лютого лідери країн ЄС не ухвалили рішення про заснування спеціального фонду для військової підтримки України, але президент Євроради Шарль Мішель каже про досягнення прогресу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві за підсумками саміту.
У блоці, що стосується військової підтримки України, Єврорада підкреслила налаштованість далі надавати Україні "своєчасну, передбачувану і сталу військову підтримку" через Європейський фонд миру, роботу навчальної місії ЄС для українських військових і двосторонню допомогу.
Щодо створення у рамках Європейського фонду миру спеціального фонду для підтримки України на 20 млрд євро на чотири роки рішення поки не схвалили - це питання планують вирішити до березня.
Єврорада розглянула запропоноване збільшення загальної фінансової стелі фонду і запрошує Раду ЄС "досягти домовленості до початку березня 2024 року щодо змін до рішення Ради (CFSP) 2021/509 на основі пропозиції високого представника щодо Фонду підтримки України і запропонованих основних інструментів, беручи до уваги пропозиції країн-членів".
Одночасно голова Євроради Шарль Мішель зауважив, що у цьому питанні "досягли прогресу".
Також лідери погодилися з "нагальною необхідністю" прискорити постачання Україні боєприпасів та ракет, зокрема у контексті обіцянки надати Україні мільйон артилерійських снарядів.
Для цього країни ЄС закликають "дослідити усі варіанти" для того, щоб закрити потреби України і прискорити ці зусилля.
Нагадаємо, про план виділення 20 млрд євро для Європейського фонду миру вперше стало офіційно відомо в липні. Тоді топдипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що може йтись про чотирирічний спецфонд (Ukraine Assistance Fund) по 5 млрд євро на рік.
ЄС вже надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру (зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю), але вона здійснюється через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени.
Президент України Володимир Зеленський у зверненні до Євроради закликав погодити створення цього спецфонду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Маніфест 42» вважає подачу Кабміном неузгодженого законопроєкту про БЕБ порушенням домовленостей
ТОП-НОВИНИ
|Українські дрони потопили ракетний катер «Івановець»
|ЄС подолав опір Угорщини й погодив 50 млрд для України
|Нардеп від «Слуги народу» отримав підозру через декларування криптовалюти на десятки мільйонів гривень
|Стратегічна розбіжність. Чому на Заході не хочуть відставки Залужного
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Лідери ЄС не створили спецфонд на військову підтримку України, але Мішель каже про прогрес
|ЄС назвав передумови надання Україні коштів в рамках програми на 50 млрд євро
|Європарламент голосуватиме за 50 млрд євро для України наприкінці лютого
|В Аргентині за матеріалами ДБР затримали сина російського олігарха
|У 2023 році українське виробництво БПЛА суттєво масштабовано: понад 200 компаній працюють на ринку
|Китай погрожує Україні через внесення компаній країни до списку «спонсорів війни» - Reuters
|ЗМІ дізнались про компроміс ЄС Орбану заради фінансування України
Бізнес
|Відеокарти NVIDIA RTX тепер можуть перетворювати SDR-контент у HDR за допомогою штучного інтелекту
|Samsung втратила звання найбільшого у світі виробника напівпровідникових чипів, а NVIDIA піднялася з 10-го на 3-тє місце
|Конкурент Apple M3: Snapdragon 8 Gen 4 на 46% краще за Gen 3 в багатоядерних тестах Geekbench
|Компанія Маска успішно вживила чіп у мозок людини
|Microsoft пропонує компаніям працювати в віртуальних офісах
|Екс-голова Google вирішив зайнятися виробництвом дешевих дронів-камікадзе з ШІ для України
|Дослідники MIT змясували, що штучний інтелект в більшості сфер обійдеться дорожче, ніж праця людей. Видихаємо (всі, окрім кодерів)