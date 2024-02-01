ЄС назвав передумови надання Україні коштів в рамках програми на 50 млрд євро

Європейський Cоюз заявив, що Україна зможе отримати кошти в рамках погодженої на саміті програми Ukraine Facility на 50 млрд євро за дотримання низки передумов.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у висновках саміту ЄС 1 лютого.

"Передумовою підтримки України в рамках програми є те, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини, включаючи права осіб, які належать до меншин", - йдеться у документі.

Лідери також наголосили, що Єврокомісія та Україна в рамках реалізації програми повинні вжити всіх необхідних заходів для захисту фінансових інтересів ЄС, зокрема, щодо запобігання, виявлення та ліквідації шахрайства, корупції, конфліктів інтересів.

Нагадаємо, лідери ЄС у четвер подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Програма розрахована на чотири роки.

Глава угорського уряду Віктор Орбан домагався від Брюсселя компромісу, згідно з яким він отримав би можливість щорічно блокувати допомогу, але лідери ЄС не пішли назустріч Орбану.

За даними ЗМІ, серед компромісів з Орбаном - те, що Єврокомісія щорічно буде звітувати про реалізацію пакета допомоги і дебати на рівні лідерів на цю тему. Також передбачено, що через два роки Європейська рада зможе попросити Єврокомісію запропонувати перегляд нового бюджету.