Фінансові новини
- |
- 01.02.24
- |
- 17:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС назвав передумови надання Україні коштів в рамках програми на 50 млрд євро
16:49 01.02.2024 |
Європейський Cоюз заявив, що Україна зможе отримати кошти в рамках погодженої на саміті програми Ukraine Facility на 50 млрд євро за дотримання низки передумов.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у висновках саміту ЄС 1 лютого.
"Передумовою підтримки України в рамках програми є те, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини, включаючи права осіб, які належать до меншин", - йдеться у документі.
Лідери також наголосили, що Єврокомісія та Україна в рамках реалізації програми повинні вжити всіх необхідних заходів для захисту фінансових інтересів ЄС, зокрема, щодо запобігання, виявлення та ліквідації шахрайства, корупції, конфліктів інтересів.
Нагадаємо, лідери ЄС у четвер подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Програма розрахована на чотири роки.
Глава угорського уряду Віктор Орбан домагався від Брюсселя компромісу, згідно з яким він отримав би можливість щорічно блокувати допомогу, але лідери ЄС не пішли назустріч Орбану.
За даними ЗМІ, серед компромісів з Орбаном - те, що Єврокомісія щорічно буде звітувати про реалізацію пакета допомоги і дебати на рівні лідерів на цю тему. Також передбачено, що через два роки Європейська рада зможе попросити Єврокомісію запропонувати перегляд нового бюджету.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Маніфест 42» вважає подачу Кабміном неузгодженого законопроєкту про БЕБ порушенням домовленостей
ТОП-НОВИНИ
|Українські дрони потопили ракетний катер «Івановець»
|ЄС подолав опір Угорщини й погодив 50 млрд для України
|Нардеп від «Слуги народу» отримав підозру через декларування криптовалюти на десятки мільйонів гривень
|Стратегічна розбіжність. Чому на Заході не хочуть відставки Залужного
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|ЄС назвав передумови надання Україні коштів в рамках програми на 50 млрд євро
|Європарламент голосуватиме за 50 млрд євро для України наприкінці лютого
|В Аргентині за матеріалами ДБР затримали сина російського олігарха
|У 2023 році українське виробництво БПЛА суттєво масштабовано: понад 200 компаній працюють на ринку
|Китай погрожує Україні через внесення компаній країни до списку «спонсорів війни» - Reuters
|ЗМІ дізнались про компроміс ЄС Орбану заради фінансування України
|«Маніфест 42» вважає подачу Кабміном неузгодженого законопроєкту про БЕБ порушенням домовленостей
Бізнес
|Відеокарти NVIDIA RTX тепер можуть перетворювати SDR-контент у HDR за допомогою штучного інтелекту
|Samsung втратила звання найбільшого у світі виробника напівпровідникових чипів, а NVIDIA піднялася з 10-го на 3-тє місце
|Конкурент Apple M3: Snapdragon 8 Gen 4 на 46% краще за Gen 3 в багатоядерних тестах Geekbench
|Компанія Маска успішно вживила чіп у мозок людини
|Microsoft пропонує компаніям працювати в віртуальних офісах
|Екс-голова Google вирішив зайнятися виробництвом дешевих дронів-камікадзе з ШІ для України
|Дослідники MIT змясували, що штучний інтелект в більшості сфер обійдеться дорожче, ніж праця людей. Видихаємо (всі, окрім кодерів)