Європарламент голосуватиме за 50 млрд євро для України наприкінці лютого

Президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що ЄП проведе голосування щодо виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро на пленарному засіданні, що почнеться з 26 лютого.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона заявила на пресконференції в Брюсселі.

За її словами, голосування відбудеться на наступному пленарному засіданні.

"Сьогодні гарний день для Європи. Було б добре, якби ми мали домовленість 26 лютого, це справді важливо для нас", - сказала Метсола, зазначивши, що Європарламент має вивчити деталі досягнутої домовленості перед голосуванням.

За її словами, Європарламент від початку прагнув, щоб угода про допомогу для України була укладена окремо від бюджету і нині ця угода укладена в рамках бюджету.

"Україна є нашим пріоритетом, і саме тому нам сьогодні необхідна згода всіх 27 країн-членів ЄС і в рамках бюджету ЄС. Це додасть надійності, легітимності та передбачуваності, яких від нас чекають, тому що безпека України - це безпека Європи", - заявила Метсола.

За її словами, зобов'язання "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно" було взяте не тільки з моральної, а й зі стратегічної точки зору.

"Ми знали, що настане момент, коли наш світ зазнає випробування, і цей момент настав зараз", - заявила вона.

Як відомо, на позачерговому саміті 1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і погодили виділення багаторічної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

За даними ЗМІ, серед компромісів з Орбаном - те, що Єврокомісія щорічно буде звітувати про реалізацію пакета допомоги і дебати на рівні лідерів на цю тему. Також нібито передбачено, що через два роки Європейська рада зможе попросити Єврокомісію запропонувати перегляд нового бюджету.