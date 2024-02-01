Фінансові новини
- |
- 01.02.24
- |
- 17:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Аргентині за матеріалами ДБР затримали сина російського олігарха
14:45 01.02.2024 |
У Аргентині за матеріалами, які надало ДБР було затримано сина російського олігарха Ігоря Чуркіна.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Ігор Чуркін був власником ТОВ "Львівські автобусні заводи". У 2022 році він взяв кредит у держбанку під заставу цього бізнесу, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі.
Як зазначається, російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком.
Підконтрольний олігарху керівник підприємства, під контролем сина олігарха, подав до поліції завідомо неправдиву заяву про нібито вчинення кримінального правопорушення представниками банку.
Громадянину РФ повідомлено про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).
Своєю чергою керівник підприємства, який на вимогу росіянина повідомив про завідомо неправдивий злочин, був визнаний судом винним та отримав покарання у вигляді позбавлення волі протягом 2-х років (зі звільненням від основного покарання із випробування строком в 1 рік).
Наразі вирішується питання щодо екстрадиції росіянина до України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Маніфест 42» вважає подачу Кабміном неузгодженого законопроєкту про БЕБ порушенням домовленостей
ТОП-НОВИНИ
|Українські дрони потопили ракетний катер «Івановець»
|ЄС подолав опір Угорщини й погодив 50 млрд для України
|Нардеп від «Слуги народу» отримав підозру через декларування криптовалюти на десятки мільйонів гривень
|Стратегічна розбіжність. Чому на Заході не хочуть відставки Залужного
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|ЄС назвав передумови надання Україні коштів в рамках програми на 50 млрд євро
|Європарламент голосуватиме за 50 млрд євро для України наприкінці лютого
|В Аргентині за матеріалами ДБР затримали сина російського олігарха
|У 2023 році українське виробництво БПЛА суттєво масштабовано: понад 200 компаній працюють на ринку
|Китай погрожує Україні через внесення компаній країни до списку «спонсорів війни» - Reuters
|ЗМІ дізнались про компроміс ЄС Орбану заради фінансування України
|«Маніфест 42» вважає подачу Кабміном неузгодженого законопроєкту про БЕБ порушенням домовленостей
Бізнес
|Відеокарти NVIDIA RTX тепер можуть перетворювати SDR-контент у HDR за допомогою штучного інтелекту
|Samsung втратила звання найбільшого у світі виробника напівпровідникових чипів, а NVIDIA піднялася з 10-го на 3-тє місце
|Конкурент Apple M3: Snapdragon 8 Gen 4 на 46% краще за Gen 3 в багатоядерних тестах Geekbench
|Компанія Маска успішно вживила чіп у мозок людини
|Microsoft пропонує компаніям працювати в віртуальних офісах
|Екс-голова Google вирішив зайнятися виробництвом дешевих дронів-камікадзе з ШІ для України
|Дослідники MIT змясували, що штучний інтелект в більшості сфер обійдеться дорожче, ніж праця людей. Видихаємо (всі, окрім кодерів)