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АНАЛІТИКА

В Аргентині за матеріалами ДБР затримали сина російського олігарха

 

У Аргентині за матеріалами, які надало ДБР було затримано сина російського олігарха Ігоря Чуркіна.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Ігор Чуркін був власником ТОВ "Львівські автобусні заводи". У 2022 році він взяв кредит у держбанку під заставу цього бізнесу, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі.

Як зазначається, російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком.

Підконтрольний олігарху керівник підприємства, під контролем сина олігарха, подав до поліції завідомо неправдиву заяву про нібито вчинення кримінального правопорушення представниками банку.

Громадянину РФ повідомлено про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).

Своєю чергою керівник підприємства, який на вимогу росіянина повідомив про завідомо неправдивий злочин, був визнаний судом винним та отримав покарання у вигляді позбавлення волі протягом 2-х років (зі звільненням від основного покарання із випробування строком в 1 рік).

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції росіянина до України.
За матеріалами: Економічна правда
 

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