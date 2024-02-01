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Китай погрожує Україні через внесення компаній країни до списку «спонсорів війни» - Reuters
14:34 01.02.2024 |
Китайський посол повідомив про негативні наслідки для двосторонніх стосунків практики внесення китайських компаній до переліку спонсорів війни.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
НАЗК внесла 14 китайських компаній до списку "міжнародних спонсорів війни". Китай має найбільшу кількість компаній у цьому списку серед усіх країн світу.
Зокрема до списку входять такі гіганти як:
* Alibaba Group;
* Xiaomi Corporation;
* Китайська національна морська нафтова корпорація;
* Китайська корпорація будівництва залізниць.
Співрозмовник Reuters додав, що в результаті Китай не висунув жодних умов або "тимчасових рамок" для України, а просто висловив свою точку зору щодо списку.
Інше джерело припустило, що Пекін може пов'язувати це питання з китайськими закупівлями українського зерна. Китай у 2023 році став другим імпортером української агропродукції серед усіх країн світу, загальна сума закупівель становила 2,22 млрд дол.
Згідно з урядовими даними, через новий чорноморський судноплавний коридор, створений Києвом у серпні минулого року, близько 30% морського експорту України, включаючи продукти харчування, метали і руду, було відправлено до Китаю.
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