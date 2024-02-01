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АНАЛІТИКА

Умєров задекларував 14,7 млн грн доходів у 2023 році

10:51 01.02.2024 |

Політика

 

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив 14 млн 712 тис. 47 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Зокрема, у 2023 році заробітна плата Умєрова становила 573873 грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 5 млн грн, сума дисконту від конвертації договору SAFE в акції Petcube, Inc. - 9138174 грн, а його дружина задекларувала 1442572 грн доходів.

Умєров також задекларував $18,2 тис. неакцентованих вимог кредитора, 180,5 тис. грн і $9,1 тис. готівкою, 3,8 млн грн і $1,8 тис. на банківських рахунках, а дружина - $1,1 тис. готівкою і $8,6 тис. на банківських рахунках.

Згідно з декларацією, міністр орендував дві квартири (80,6 і 128,8 кв. м) у Києві, зареєстрований у квартирі (95 кв. м) у Києві, його мати володіє будинком (196,7 кв. м) у Бахчисараї, АРК, а дружина орендує квартиру в США (137,4 кв. м).

Умєров користується автомобілем Ford Explorer 2016 року випуску.

Зокрема, він є власником 100% ТОВ "Компанія Блек Сі" (корпоративні права передані в управління), а також 1902877 акцій Petcube, Inc (США).

Крім того, згідно з декларацією, міністр володіє правом вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі ТОВ "Компанія Блек Сі" (вартість 39,3 млн грн) і правом вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі приватної компанії з обмеженою відповідальністю "Астем Текнолоджіз" (вартість 26,7 млн грн).

Як повідомлялося, Умєров задекларував 1,2 млн грн доходів за 2019 рік, 3,3 млн грн доходів за 2020 рік, 3,5 млн грн доходів у 2021 році та 4,6 млн грн доходів у 2022 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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