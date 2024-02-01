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ЄС обіцяє підготувати до кінця літа ще 20 тисяч українських солдатів
23:28 31.01.2024 |
ЄС в рамках своєї навчальної місії планує підготувати ще 20 тисяч українських солдатів.
Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель після зустрічі міністрів оборони країн ЄС, повідомляє "Європейська правда".
"Ми майже досягли мети підготувати 40 тисяч українських солдатів в рамках нашої навчальної місії для України. І сьогодні ми погодилися додати ще 20 тисяч військових до цієї місії, і це підніме планку до 60 тисяч підготовлених солдатів загалом", - сказав Боррель.
За його словами, цифру у 60 тисяч планують досягти до кінця літа.
"Гарна підготовка означає збереження життів на полі битви", - наголосив Боррель.
Раніше повідомлялося, що цього року Німеччина хоче підготувати ще 10 тисяч солдатів з України.
Рішення про започаткування тренувальної місії було прийнято міністрами закордонних справ країн-членів у листопаді 2022 року.
Тоді йшлося про те, що спочатку в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС пройдуть підготовку до 15 тисяч українських солдатів. Пізніше ця цифра була збільшена до 30 тисяч, а потім до 40 тисяч. Бундесвер підготував близько 10 тисяч з них.
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