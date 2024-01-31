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Боррель визнав: до березня ЄС поставить Україні 500 тисяч снарядів, а не обіцяний мільйон
20:38 31.01.2024 |
Європейський Союз зможе поставити Україні до березня лише понад 500 тисяч артилерійських снарядів замість обіцяного мільйона.
Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель після зустрічі міністрів оборони країн ЄС, повідомляє "Європейська правда".
"Від минулого березня до сьогодні, до початку цього року ми поставили 330 тисяч боєприпасів. Отже ми маємо третину мети, головним чином це снаряди, взяті з наявних запасів", - сказав він.
"До березня я очікую, що ця цифра зросте на понад 200 тисяч, таким чином досягнувши 524 тисячі. Це буде більше від половини від мети", - заявив Боррель.
Він наголосив, що робота перебуває в постійному процесі
"Європейська оборонна машина працює і до кінця року плановані постачання перевищать мільйон снарядів. Ситуація з постачаннями буде покращуватися у найближчі місяці", - заявив він.
Боррель також додав, що з початку повномасштабної війни проти України європейські виробничі потужності зросли на 40%: "Сьогодні європейські виробничі потужності для боєприпасів складають мільйон снарядів на рік. Але до кінця року ця цифра складе 1,4 млн снарядів".
Раніше естонський міністр оборони Ханно Певкур заявив, що міністри оборони країн ЄС на зустрічі у Брюсселі домовилися, що виконають свою обіцянку поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів - однак пізніше, ніж планували торік.
На початку січня в Єврокомісії висловлювали впевненість, що у ЄС зможуть виробити мільйон боєприпасів для України до весни цього року попри те, що процес загальмувався.
За даними Reuters від початку грудня, держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч з обіцяного мільйона.
На початку грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нагадав свою попередню заяву про те, що ЄС не зможе передати Україні мільйон боєприпасів до весни 2024 року, але пообіцяв, що ситуація покращиться.
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