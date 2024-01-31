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АНАЛІТИКА

Країни ЄС цьогоріч нададуть Україні військову допомогу на €21 мільярд - Боррель

 

За два роки з початку повномасштабного російського вторгнення Євросоюз та його країни-члени разом передили Україні військове обладнання, зброю та боєприпаси на суму 28 мільярдів євро, а в 2024 році обсяг такої допомоги складе 21 мільярд євро.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми обмінялися з країнами-членами узагальненими даними щодо нашої підтримки для України. З початку російського вторгнення, майже 2 роки тому, Європейський Союз та країни-члени разом надали Україні військове обладнання на 28 мільярдів євро. Це не проєкт, не намір, це реальність на цей момент», - сказав Жозеп Боррель.

«Ми запитали країни-члени про їх зобов'язання на цей рік - і я все ще не маю повної відповіді - але багато країн-членів вже представили свої внески. Я можу сказати, що вони, щонайменше, будуть дорівнювати 21-му мільярду євро, які будуть бюджетом для військової допомоги для України у 2024 році. Тобто, протягом одного року мінімальний показник - тому що деякі країни-члени ще визначаються - складатиме 21 мільярд, у порівнянні із 28 мільярдами протягом перших двох років», - додав Високий представник ЄС.

Боррель повідомив, що європейські міністри отримали оновлену інформацію про ситуацію на полі бою з російським агресором, а також про першочергові потреби та пріоритети України від міністра оборони Рустема Умєрова.

«Ми говорили про нашу військову допомогу для України. Я підтвердив терміновість такої допомоги. Терміновість - це ключове слово для того, щоб погодити подальшу військову підтримку України на найближчий та на довший період», - зазначив Жозеп Боррель.

Як повідомлялося, сьогодні у Брюсселі під егідою Бельгійського головування в ЄС відбулася неформальна зустріч європейських міністрів оборони.

Завтра в Брюсселі відбудеться спеціальне засідання Європейської ради, під час якого лідери країн ЄС ухвалюватимуть багаторічний бюджет ЄС на 2024-2027 роки, який включає створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки. Глави держав та урядів зважать також на пропозиції щодо змін у роботі Європейського фонду миру, який, зокрема, буде використовуватися не лише для компенсацій поставок зброї й обладнання в Україну, але й для стимулювання європейської оборонної промисловості у їх виробництві.
Ключові теги: ЄС
 

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